Botola Pro D1 Inwi: le programme de ce dimanche 20 février

La Botola Pro D1 Inwi (photo d'illustration).

© Copyright : DR

La Botola Pro D1 Inwi se poursuit ce dimanche avec le déroulement de trois matchs des plus importants qui mettent aux prises des clubs qui sont dos au mur et qui cherchent à fuir la zone dangereuse. Voici le programme des duels d’aujourd’hui et la chaine où les suivre.

Lire l'article sur notre site : sport.le360.ma

Par Le360sport