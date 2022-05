Basketball: les finales de la Coupe du Trône, ce dimanche à Casablanca

La Coupe du Trône de basket-ball.

Les finales féminine et masculine de la Coupe du Trône de basketball édition 2021-2022 ont lieu, ce dimanche 8 mai, à Casablanca. Le Kawkab de Marrakech et Majd de Tanger chez les Dames, ainsi que le FUS de Rabat et l’Ittihad de Tanger chez les Messieurs en découdront pour décrocher le prestigieux trophée.

