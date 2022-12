Argentine-France: à Doha, les supporters s'impatientent et s'attendent à un match haut en couleur

© Copyright : Le360

VidéoLes supporters français et argentins s'attendent à une finale de Coupe du monde d'anthologie entre les Bleus et l'Albiceleste, ce dimanche 18 décembre. Tous pensent que le match sera engagé, riche en spectacle et qui se jouera probablement sur des détails.