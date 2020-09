Ansu Fati, le jeune prodige qui marque déjà l'histoire de la Roja

Ansu Fati contre l'Allemagne en Ligue des nations, jeudi 3 septembre 2020.

Soif de records : un an après avoir obtenu la nationalité espagnole et fait tomber plusieurs records de précocité, le phénomène du FC Barcelone Ansu Fati (17 ans) est devenu le 2e plus jeune joueur à entrer en jeu avec l'Espagne, jeudi soir contre l'Allemagne en Ligue des Nations (1-1).

Par Le360sport