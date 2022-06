Algérie: six mois de prison ferme pour Rabah Madjer

Rabah Madjer, ancienne gloire du football algérien.

© Copyright : DR

L'ex-attaquant vedette de l'équipe de football d'Algérie et du FC Porto et ancien sélectionneur national, Rabah Madjer, a été condamné jeudi à Alger à six mois de prison ferme pour des malversations comptables, selon la presse locale.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport