© Copyright : DR

Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, a affirmé, mardi 6 décembre 2022, que l'équipe nationale marocaine de football est l'honneur du football arabe, suite à la victoire des Lions de l'Atlas sur l'Espagne et leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le secrétaire général de la Ligue arabe a écrit sur son compte Twitter: «Toutes nos félicitations au Maroc pour sa précieuse victoire aujourd'hui et sa qualification triomphale pour les quarts de finale. Vous avez honoré le football arabe et nous attendons plus de vous, si Dieu le veut. Meilleurs vœux de succès».

Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale du Mondial Qatar 2022, en battant l'Espagne aux tirs au but 3-0, mardi au stade Education City à Doha.

Pour une place au dernier carré, le Maroc affrontera en quarts de finale le Portugal qui a battu ce soir la Suisse par 6-1.