VidéoLa victoire des Lions de l'Atlas, ce mardi 6 décembre au Mondial 2022, face à l'équipe espagnole de football a provoqué un élan de manifestations de joie dans tout le Maroc. La créativité était à son apogée pour célébrer ce moment historique. A Oujda, Le360 a rencontré des artistes populaires qui ont interprété quelques poèmes de Zajal.

Qualifiés pour les quarts de finale du Mondial 2022, après avoir battu la Roja, 3-0 aux tirs au but, les Lions de l’Atlas ont semé la joie dans le cœur des Marocains du monde entier.

Les célébrations se sont poursuivies ce mardi soir, 6 décembre 2022, dans les rues, et à Oujda, des artistes spécialistes du folklore marocain se sont mêlés à la foule et ont improvisé spontanément quelques poèmes de Zajal en l’honneur de l’équipe du Maroc, à l’origine de cette explosion de bonheur.

La spontanéité était à son comble dans les rues de la capitale de l’Oriental. Beaucoup ne savaient plus comment exprimer leur joie, tant elle était immense et débordante. Mais la victoire des Lions de l'Atlas lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 était si grandiose que la voix et le langage seuls ne suffisaient plus.