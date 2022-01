© Copyright : DR

Kiosque360. Des habitants de Youssoufia ont demandé au ministère de l’Intérieur, à celui de l’Économie et des finances ainsi qu’à la cour des comptes d’ouvrir une enquête sur la construction et l’équipement d’une salle de conférence. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Les habitants de la province de Youssoufia ont demandé l’ouverture d’une enquête et la réalisation d’un audit sur le marché public relatif à la construction et l’équipement d’une salle de conférence au sein de la préfecture. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (22 et 23 janvier), que le budget alloué à cette salle avoisine les 10 millions de dirhams.

Selon certaines sources, c’est un haut responsable qui a supervisé toutes les étapes de ce marché en élaborant le cahier des charges et en validant les dossiers techniques et financiers. Des internautes indiquent qu’avant la conclusion de ce marché, plusieurs autres projets opaques ont été réalisés sans qu’ils n’aient eu le moindre impact sur le développement de la ville.

D’ailleurs, ajoutent-ils, la plupart de ces marchés concernent des projets immobiliers qui sont réalisés sur du foncier dont la situation juridique est sujette à caution. Les habitants s’étonnent que les responsables locaux consacrent la somme de 10 millions de dirhams à une salle de conférence au moment où la ville souffre d’un déficit abyssal en infrastructures comme les routes, les hôpitaux, les zones industrielles et commerciales. Sans parler du chômage des jeunes diplômés, dont la plupart choisissent l’immigration sur des embarcations de fortune au péril de leur vie.

Le quotidien Assabah rapporte que les habitants considèrent que leur province ne mérite pas que l’on consacre d’argent public à des projets de «prestige administratif». D’autant plus que les budgets des secteurs sociaux et les programmes de qualification, d’emploi et d’insertion sont déficitaires.

Une gabegie qui suscite un sentiment d’injustice dans la population malgré les ressources financières considérables que les revenus du phosphate injectent dans le budget de l’État. Ainsi, les habitants ont demandé au ministère de l’Intérieur, de l’Économie ainsi qu’à la cour des comptes d’ouvrir une enquête sur tous les marchés publics conclus par les responsables de la province de Youssoufia.