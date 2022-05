© Copyright : DR

Kiosque360. Sur son vélo, Yassine Sqalli a déjà parcouru presque la moitié de l’Afrique, allant à la découverte et à la rencontre des populations locales. Un rêve qui se transforme en une aventure humaine réelle, et qui le pousse à aller au-delà de son continent.

C’est une aventure qui a démarré en 2018, lorsqu’il a franchi les frontières du Maroc vers le sud. C’est surtout le rêve d’une vie que le globe-trotteur Yassine Sqalli continue de concrétiser en parcourant les fins-fonds de l’Afrique, puis de l’Amérique latine, au guidon de son vélo. Une histoire pas commune, et aussi pleine d’enseignements, qu’Al Ahdath al Maghribia a choisi de mettre en avant dans son édition du vendredi 6 mai.

Le quotidien commence par décrire la spontanéité du sourire que Yassine arbore lorsqu’il parcourt les routes du continent africain à la rencontre des populations locales. Des populations simples et généreuses qui n’hésitent pas à considérer le globe-trotteur comme un des leurs. Grâce à ces femmes, hommes et enfants, Yassine a presque souvent trouvé un toit sous lequel dormir lorsqu’il arrivait dans un village. Et à son tour, décrit Al Ahdath al Maghribia, il n’hésite pas à apporter son aide, une manière pour lui de vivre le quotidien de ses consœurs et confrères africains.

A 29 ans, et quatre ans après le début de son périple, ajoute le journal, Yassine n’a rien perdu de sa détermination et de son courage. Comme il l'a rappelé dans les colonnes de l’agence MAP, «beaucoup de gens croient que que l’Afrique se résume à un continent de misère et de dangers. Mais il y a une différence considérable entre cette Afrique et celle que je vois de mes propres yeux. Les gens sont accueillants et souriants, ils cherchent toujours à vous aider».

Mais cela ne lui fait pas oublier qu’il est dans une aventure, et que les aventures ne sont pas que des parties de plaisir. Certains incidents sont d’ailleurs là pour le lui rappeler, comme il l’explique: «En Afrique du Sud, à 30 kilomètres de Cape Town, j’ai été agressé par des malfrats qui m’ont volé mon téléphone et mon portefeuille. Un accident de parcours qui m’a certes marqué, mais ne m’a nullement découragé». Une sorte de leçon de vie. «Inchallah, j’arriverai à bon port, je ne compte pas céder ni baisser les bras. Je vais continuer jusqu’au bout, à la découverte de l’inconnu», confie-t-il dans des déclarations reprises par Al Ahdath al Maghribia.

A ce jour, ajoute la même source, le globe-trotteur a déjà visité 28 pays africains, dont le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, l’Ethiopie. Mais avant de savoir si son périple l’amènera à visiter les pays restants du continent, il tente aujourd’hui «une pause africaine» pour partir à la découverte de l’Amérique latine. Là encore, à bord de son vélo ou sous la tente qui lui sert de chambre d’hôtel mobile, c’est «l’humain» qui l’intéresse. Aujourd’hui, Yassine n’est plus seul dans son aventure, puisque toute une communauté suit son parcours et le soutient pour aller au bout de ce rêve devenu réalité.