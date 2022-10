© Copyright : DR

Kiosque360. A Hay riad, l’un des quartiers huppés de la capitale, deux repris de justice ont semé la terreur en tentant de voler les véhicules de plusieurs automobilistes. Le premier a été interpellé, tandis que le second est toujours en cavale. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Dans la matinée de l'Aïd Al-Mawlid, deux repris de justice, aux antécédents judiciaires multiples pour vol et coups et blessures, ont semé la terreur dans l’avenue Annakhil à Hay Riad, l’un des quartiers huppés de Rabat. Dans sa livraison du 11 octobre, le quotidien Al Akhbar rapporte que les deux repris de justice, qui roulaient à moto, ont une femme en voiture, avant de la coincer au niveau de l’avenue Annakhil et la contraindre à sortir de son véhicule sous la menace d'une arme blanche. Le chef du gang a pris le contrôle du véhicule et a attendu son complice. Ce dernier, s’est dirigé vers un autre automobiliste, sur la même avenue, usant du même modus operandi pour tenter, là aussi, de lui voler sa voiture. D’après les sources du quotidien Al Akhbar, cette tentative s’est soldée par un échec car le conducteur est parvenu à s’échapper in extremis.

Dans les colonnes du journal, les témoins de cette scène, qui a terrifié les habitants de Hay Riad, ont salué l’intervention courageuse d’un agent d’autorité. Celui-ci a empêché, selon les mêmes sources, les deux repris de justice de commettre d’autres crimes sur l’avenue. Le leader du gang a tenté de le percuter avec la voiture volée avant de prendre la fuite.



L’intervention de l’agent d’autorité a permis d’interpeller le motard qui tentait, lui aussi, de s’échapper. Une intervention saluée également par une source policière jointe par le quotidien qui confirme que les autorités ont interpellé un individu âgé de 33 ans, aux multiples antécédents judiciaires.

Toujours selon les mêmes sources, le mis en cause a été placé en garde à vue en attendant les conclusions de l’enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire, sous la coordination du parquet compétent. Parallèlement, les autorités poursuivent activement leurs recherches pour interpeller le chef du gang, toujours en fuite.