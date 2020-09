© Copyright : DR

La chanteuse et actrice marocaine Mariam Hussein a été interpellée par la police à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. La raison? Elle a organisé une soirée d’anniversaire dans un restaurant et ses invités n’ont pas respecté les mesures barrières imposées pour endiguer le Covid-19.

Mariam Hussein, chanteuse et actrice marocaine, qui vit aux Emirats Arabes Unis, a été arrêtée dimanche dernier, 20 septembre 2020, par la police à Dubaï pour le non-respect des mesures barrières de lutte contre le coronavirus, rapporte un média local, The National, sur son site internet.

Cette interpellation est intervenue suite à une large diffusion sur les réseaux sociaux de photos et de vidéos montrant l’artiste et un groupe de personnes dans un restaurant, célébrant l'anniversaire de la chanteuse marocaine, sans porter de masque et sans respecter la distanciation sociale.

Contactée par The National, Mariam Hussein a précisé que cet anniversaire était improvisé, puisque ce sont les propriétaires du restaurant où elle se trouvait en compagnie d’un groupe d’amis qui lui ont apporté un gâteau, pour marquer le coup.

«Je sais que nous sommes dans un contexte de pandémie et je ne vais pas enfreindre la loi en organisant des rassemblements même si c’est mon anniversaire», s’est-elle défendue.

Ce comportement de non-respect des mesures barrières dans les lieux et espaces publics sont considéré comme une infraction aux Emirats, et sont sanctionnés d’une amende dont le montant est équivalent, au Maroc, à 30.000 dirhams.

Ce n’est pas la première fois que Mariam Hussein est arrêtée dans son pays de résidence.

Une séquence vidéo d’une soirée du nouvel an, en 2018, la montrait en train de danser d'une façon jugée «provocante» avec le rappeur américain Tyga.

Une plainte avait alors été déposée par un journaliste, Saleh Al Jasmi, et Mariam Hussein avait ensuite été condamnée à deux mois de par le juge du tribunal en charge de son procès pour avoir «agressé avec son consentement» le rappeur. En février 2020, l’actrice avait publiquement annoncé qu’elle avait été graciée.