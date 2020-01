© Copyright : DR

Kiosque360. Un petit chaton "marocain" a voyagé clandestinement dans la soute d’un avion émirati, de l’aéroport Mohammed V à celui de Birmingham. L’histoire se répète étrangement.

Dans les pays nord-africains, les histoires de chats se suivent et se ressemblent. Dans son édition de ce mardi 7 janvier, le quotidien arabophone Assabah nous conte celle de "Casa", un chaton marocain qui vagabondait dans l’aéroport Mohammed V et s’est retrouvé embarqué, par hasard, dans un avion émirati à destination de Birmingham (Angleterre).

Le chaton aurait survécu à des températures glaciales dans la soute de l’appareil avant d’arriver au Royaume-Uni, ajoute le média casablancais.

Cette fabuleuse histoire ressemble étrangement à celle qui a eu lieu en 2015. Le chaton n’était pas marocain mais égyptien et s’appelait Cairo. Comme le petit clandestin marocain, le petit chat égyptien d’un mois et demi a été mis en quarantaine, une fois découvert par les employés de l’aéroport de Birmingham.

Et les coïncidences ne s’arrêtent pas là. Cairo et Casa ont tous les deux étaient pris en charge par la compagnie aérienne émiratie durant toute la période de quarantaine. Une fois rétablis, les deux chatons ont été proposés à l’adoption et de nombreuses familles se sont manifestées pour les accueillir.

Casa ou Cairo... Toujours est-il que ces petits chats seront devenus des... aristochats!