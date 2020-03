© Copyright : DR

Kiosque360. Après l’étape technique, l’adoption de la nouvelle CNIE entame la phase législative. Un avant-projet de loi sera ainsi soumis à l’adoption en conseil de gouvernement, ce jeudi.

On en sait un peu plus, aujourd’hui, sur la carte nationale d’identité électronique. D’abord, sur le plan législatif, le conseil de gouvernement, qui se tient ce jeudi 12 mars, devrait adopter un projet de loi relatif à la nouvelle CNIE. C’est une étape cruciale pour le déploiement de cette carte nouvelle génération. D’après l’avant-projet de cette loi, la carte nationale sera obligatoire à partir de l’âge de 16 ans au lieu de 18 ans actuellement, rapporte le quotidien Al Massae dans sa livraison du jeudi 12 mars.

Cette première carte sera obligatoirement renouvelée deux ans plus tard, une fois que le détenteur aura atteint l’âge de 18 ans, pour le prélèvement de ses empreintes digitales. Sur le plan technique, la bande chiffrée de la carte actuelle sera remplacée par un espace à lecture automatique. Chaque carte sera également dotée d’un code PIN pour la lecture du support imprimé. Ces deux paramètres permettront d’accéder de manière électronique à l’ensemble des données inscrites sur les deux faces de la carte.

En plus de répondre aux attentes des citoyens, cette nouvelle carte, souligne le quotidien, est à même de prévenir toute forme de fraude et de protéger l’identité des détenteurs. Sur le plan pratique, la nouvelle CNIE, qui sera adoptée dix ans après la mise en place de l’actuelle, intègre de nouvelles fonctionnalités et permet d’accompagner la stratégique numérique adoptée par le Royaume.

La nouvelle carte comporte ainsi, en plus des données liées à l’identité judiciaire, des données facultatives comme l’adresse électronique du détenteur, son numéro de téléphone et un numéro à appeler en cas d’urgence. Elle dispense le détenteur de fournir une multitude de pièces administratives comme l’acte de naissance, le certificat de résidence, le certificat de vie et le certificat de nationalité.

L’avant-projet de loi qui sera adopté en conseil de gouvernement insiste, par ailleurs, sur le fait que seuls les fonctionnaires de la DGSN et ceux des organismes publics habilités peuvent avoir accès aux données inscrites sur les nouvelles CNIE.

En outre, citant Mouhcine Yejjou, commissaire divisionnaire et chef du projet de la CNIE à la DGSN, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne, dans son édition du même jour, que cette nouvelle carte permet d’identifier son détenteur de manière plus sûre et plus fiable. Elle permet également, selon la même source, de sécuriser et de faciliter l’accès des citoyens aux services numériques.

La nouvelle CNIE est équipée des dernières technologies en termes de sécurité, indique de son côté Salwa Jmila, responsable coordination et suivi des projets informatiques, également citée par le quotidien. L’authentification sera ainsi facilitée tandis que la falsification sera rendue plus difficile, grâce aux différents niveaux de sécurité visuelle, numérique et physique. Cette nouvelle génération de CNIE, précise le quotidien, sera fabriquée en polycarbonate, matériau solide connu pour sa durabilité.