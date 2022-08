© Copyright : DR

Les violences visant des policiers, comme celles commises à Casablanca et à Al Hoceima, suscitent l’indignation et la colère des internautes. A travers des hashtags, ces derniers ont lancé une campagne de solidarité avec les éléments de la Sûreté nationale pour dénoncer toute forme d’agression dont ceux-ci sont victimes.

«L’autorité du policier est une ligne rouge» et «Ne touche pas au policier» sont deux hashtags de solidarité qui ont été lancés par des internautes marocains afin de dénoncer les violences et insultes que subissent les policiers dans l’exercice de leur fonction.

Ces campagnes ont vu le jour suite à plusieurs agressions commises sur des éléments de la Sûreté nationale, notamment à Al Hoceima et à Casablanca. Les vidéos, largement partagées sur les réseaux sociaux et montrant des policiers qui se font agresser, ont provoqué colère et indignation.

Nombreux sont ceux qui demandent des sanctions sévères et qui soient à la hauteur de ces actes répréhensibles visant ceux-là mêmes qui assurent la sécurité publique.

Je confirme et signe: je suis pour que nos policiers pissent faire usage de leurs armes de service s'ils sont menac� dans leur int�grit� physique...c'est admis partout. https://t.co/wL83iqGtL8 — azizdaouda.com (@AzizDaouda) August 15, 2022

L’Instance démocratique marocaine des droits humains a dénoncé ces violences, considérant que «ce type d’agression constitue une insulte à toutes les institutions de l'État et une menace pour l’image du Maroc». Dans ces cas, comme dans d’autres, le droit doit prévaloir, estime cette organisation.

Pour rappel, le tribunal de première instance d’Al Hoceima a condamné, lundi 15 août 2022, un individu à trois ans et demi de prison ferme pour avoir agressé deux policiers dans l'exercice de leur fonction.