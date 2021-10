© Copyright : Said Kadry / Le360

Les habitants de Tanger entretiennent beaucoup d’espoir vis-à-vis de la nomination de Mounir Laymouri, du Parti authenticité et modernité (PAM), le 22 septembre dernier, à la tête du conseil communal.

Les attentes des habitants de Tanger envers le nouveau président du conseil communal, sont grandes. Eclairage public, aménagement et propreté de la ville... Plusieurs dossiers importants attendent Mounir Laymouri, le nouveau maire (PAM), récemment élu dans la ville du Détroit.

Youssef Mansouri, acteur associatif, a indiqué, dans une déclaration pour Le360, que Tanger a besoin d’un nouveau plan d’aménagement urbain, tout en rappelant que le contrat du délégataire pour les services de propreté arrivera prochainement à échéance.

Le maire de Tanger ainsi que les membres du conseil communal doivent donc se saisir de ce dossier, et des autres, afin de répondre aux besoins et aux attentes des habitants.

Rencontrés sur place, d'autres habitants de Tanger ont affirmé que leur ville a besoin de sang neuf pour lui donner une nouvelle vitalité. Ils espèrent que les nouveaux élus représenteront le plus exactement possible leurs aspirations et agiront pour l'intérêt local.

Ils plaident également pour que le nouveau conseil communal adopte une politique de proximité avec les citoyens, tout en promouvant le développement de la ville.