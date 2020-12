© Copyright : Le360

Le 23 novembre, un jeune boucher de 32 ans a été enlevé, violé et torturé dans la commune d’Aghmat, à 40 km de Marrakech, par une bande criminelle composée de six personnes. La victime a fini par succomber à ses blessures mardi dernier, 1er décembre 2020. Ses proches témoignent.

Lundi 23 novembre, Mohcine (32 ans) a quitté son domicile dans la soirée pour des courses, mais n’est jamais revenu chez lui.

Enlevé dans le quartier où il vit, le jeune boucher a été torturé et violé par une bande criminelle de six personnes, puis laissé abandonné dans une baraque.

"J’ai trouvé Mohcine nu, dans un état critique, dans une baraque. Puis je suis parti informer les autorités qui se sont rendues sur place, avant de le transférer vers l’hôpital de Marrakech", raconte Hamza, un de ses amis d’enfance.

"Mon fils a subi des actes de torture et de barbarie. Ce genre de crimes n'existait pas dans notre douar", témoigne son père. La mère de Mohcine, ainsi que son épouse réclament que justice soit faite, et qu'une sanction sévère soit prononcée contre les présumés violeurs et assassins qui sont connus dans la région pour se livrer au trafic de drogues.

Mohcine est décédé mardi 1er décembre, laissant un bébé, une petite fille âgée d’à peine 20 jours.