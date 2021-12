© Copyright : le360

Face à la vague de froid, la société civile et les autorités d’Inezgane opèrent ensemble pour venir en aide aux sans-abris. Des maraudes sont organisées pour convaincre ces personnes en difficulté de rejoindre les centres d’hébergement où leur prise en charge est assurée. Le360 a accompagné les équipes mobilisées dans le cadre de ces opérations.

La campagne de lutte contre la vague de froid au profit des personnes en situation difficile à Inezgane se poursuit. Cela fait huit jours que cette opération a débuté dans les rues de la ville, où associations et autorités locales œuvrent main dans la main pour mettre à l'abri toutes les personnes en difficulté, notamment les sans-abris, pour les protéger du grand froid et du Covid-19.

«Cette opération consiste à offrir un abri, des vêtements ainsi que des repas et des boissons chaudes et les conditions nécessaires à une vie décente pour ces personnes en difficulté. Un soutien psychologique et médicale est aussi accordé aux personnes qui nécessitent une intervention urgente», indique Abdelkrim Belhar, trésorier de l’association «Rabittate El khair» qui œuvre en faveur des personnes en difficulté à Inezgane.

Au côté de la société civile, les autorités sont mobilisées. Dans cette campagne l’association est accompagnée par les autorités locales de la ville, la protection civile, les forces de l’ordre ainsi que les forces auxiliaires.

«Cette campagne a été lancée suite a des réunions avec l’ensemble des acteurs des autorités locales ainsi que les forces de l’ordre et toutes les composantes mobilisées dans le cadre de cette opération. Organisée tous les ans, son objectif est de protéger les personnes en difficulté et les sans-abris de la vague de froid qui touche le pays», explique Ahmed Aadidi, représentant de la direction du travail social de la préfecture d'Inezgane Ait Melloul.

L’opération de lutte contre la vague de froid, qui a débuté il y a un peu plus d’une semaine, se prolongera sur les quatre prochains mois dans les rues d’Inezgane.