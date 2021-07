© Copyright : khalil Essalak

Saad Uakkas, étudiant en 8e année médecine, a gagné le prestigieux “Diana Award” pour son militantisme pour le droit à la santé et pour l’accès à des soins de qualité. Il a reçu ce prix lors d’une rencontre virtuelle.

Le “Diana Award” honore les jeunes qui travaillent pour améliorer la vie des autres. “Créé à la mémoire de Diana, la princesse de Galles, le prix est considéré comme la plus haute distinction qu’un jeune puisse recevoir pour ses actions sociales ou ses efforts humanitaires”, nous confie Saad Uakkas, jeune militant qui se bat pour l'autonomisation des jeunes et la résolution des problèmes liés au domaine de la santé.

“Dès ma première année en médecine, j'ai commencé à être de plus en plus dans un esprit de collectivité et d'​entraide. J’ai organisé plusieurs campagnes de sensibilisation visant l'autonomisation des jeunes ainsi que des caravanes médicales étant donné que dans les régions rurales, les soins de santé sont pratiquement inaccessibles pour la majeure partie de la population”, raconte Saad avec fierté.

“J’ai également rejoint la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine (IFMSA) en tant qu'officier de liaison. En 2020, j’étais le coordinateur du plan de veille et de riposte à l'infection par le coronavirus de l’IFMSA. Je travaillais avec des étudiants en médecine originaires de plus de 120 pays”, a-t-il ajouté.

Saad souhaite créer une “Union des jeunes pour la santé” afin de promouvoir davantage l'accès, en temps utile, à des soins de santé acceptables, d'une qualité satisfaisante et d'un coût abordable.

“Il faut mobiliser les jeunes, les considérer comme partenaires de valeur pour qu'ils puissent trouver des réponses innovantes aux défis qui se posent actuellement”, a-t-il conclu.