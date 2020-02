© Copyright : Le360

Quelque 77 étudiants marocains, rapatriés il y a une semaine de Chine en raison du coronavirus, ont été placés en isolement dans le Centre de virologie, des maladies infectieuses et tropicales, qui relève de l'Hôpital militaire Mohammed V de Rabat. On vous invite à découvrir cet important complexe.

Inauguré en 2016 par le roi Mohammed VI, ce centre est le seul du genre en Afrique, a appris Le360 lors d'une visite à ce complexe doté d'équipements ultramodernes.

Géré par 80 personnes de formations médicales et paramédicales, «le centre est doté de deux unités de confinement réservées aux patients dont les cas sont confirmés, d'un laboratoire de virologie ainsi que d'un laboratoire de niveau 3, celui-ci disposant de postes de sécurité microbiologique», explique le médecin colonel Khalid Ennibi, chef du Centre de virologie, des maladies infectieuses et tropicales de l'Hôpital militaire Mohammed V de Rabat.

«Dans le centre, on peut désactiver et rendre ces virus inaptes pour pouvoir travailler et utiliser des techniques de biologie moléculaire afin d'établir le diagnostic, notamment pour le nouveau coronavirus 2019», a-t-il précisé.

Quant à la santé des 77 jeunes étudiants, parmi lesquels figurent 19 femmes, le chef du centre a rassuré en affirmant que leur état ne suscite «aucune inquiétude». «Ils sont en bonne santé», a-t-il rassuré avant d'affirmer que «les visites familiales se font d'une manière indirecte via caméra et télévision. Les pensionnaires reçoivent les objets délivrés et la nourriture qui leur est offerte est de la meilleure qualité».

Et de préciser: «Ces jeunes ne sont pas malades. Ils sont sains et saufs. Ce qui leur est interdit, c'est de sortir à l'extérieur. Ils sont en isolement jusqu'au 20e jour de leur admission dans le centre».