Initié par Othman Benjelloun, président de O Capital Group (ex-Finance.com), la Tour Mohammed VI, la plus grande d’Afrique, voit ses travaux avancer à grands pas. En effet, trois ans après son lancement, la Tour a déjà atteint son 46e étage. Visite.

La tour Mohammed VI de Rabat, d’une hauteur de 250 mètres et d’une largeur de 35 mètres, sera l'une des pièces maîtresses du plan d'aménagement de la vallée du Bouregreg et l’un des joyaux du continent africain.

Ce gratte-ciel, qui sera visible après sa mise en service à une distance de 50 km, s’est déjà élevé jusqu’au 46e étage, au-dessus de la rivière du Bouregreg. Il lui reste 9 autres étages pour devenir le plus haut toit de la capitale.

D'une superficie totale de 102.800 m², l'immeuble, le plus haut du Maroc et d’Afrique, est composé d'une tour, elle-même installée sur un podium, le tout évoquant une fusée sur son pas de tir.

Lors de la construction du socle, des difficultés sont survenues à cause de la fragilité du sol. Mais la société en charge de la construction a su puiser dans sa riche expérience pour surmonter ces obstacles et donner une bonne vitesse de croisière à l’édification de ce bâtiment. La tour est conçue et construite par une joint-venture composée de l'entrepreneur belge BESIX et de l’entreprise Travaux généraux de construction de Casablanca (TGCC).

Quant au maître d’ouvrage, il n'est autre que la société O Tower, dont le capital est détenu par Bank Of Africa, la Royale marocaine d’assurances et FinanceCom (O Capital Group). Les travaux de cet édifice avaient été lancés, en novembre 2018, au cours d'une cérémonie présidée par le roi Mohammed VI.

Outre le nouveau siège social de Bank Of Africa, la Tour Mohammed VI devrait accueillir des bureaux, des résidences, un hôtel de luxe ainsi qu'un observatoire sur ses quatre derniers étages. L'édifice, qui devrait être achevé en 2022, aura alors nécessité un investissement global d’environ 4 milliards de dirhams, selon un budget prévisionnel.