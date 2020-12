© Copyright : Le360

Le siège de la Wilaya de l’Oriental a accueilli une rencontre pour le lancement de l’étude relative à la réalisation du projet de réhabilitation du boulevard Mohammed V.

Dans son allocution à cette occasion, le wali de la région de l’Oriental a relevé que le projet de rénovation urbaine (PRU) du boulevard Mohammed V constituera une expérience pilote et pionnière à l’échelle nationale. Ce projet doit permettre de mettre en valeur ce cœur battant d’Oujda et de préserver son tissu urbain qui occupe une place de choix dans la mémoire urbanistique de la ville, a estimé Mouad El Jamaï.

Le choix porté sur ce boulevard pour faire l’objet d’un PRU est une bonne nouvelle pour l’ensemble des Oujdis, d’autant plus que certains immeubles et espaces de ce site souffrent de délabrement et nécessitent une intervention de grande envergure à même d’assurer la revalorisation de ce patrimoine.