Résultat d’un partenariat entre le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime et une société spécialisée dans la vente de poisson surgelé, l’initiative "poisson à prix raisonnable" rencontre un vrai succès auprès des Oujdis. Reportage.

L’initiative "poisson à prix raisonnable" fait son retour à Oujda pour garantir aux consommateurs locaux des poissons et fruits de mer à des prix raisonnables durant le mois de Ramadan, période qui connaît généralement une flambée des prix de ces produits de la mer.

"Le kilo de merlan est vendu ici à 30 dirhams au lieu de 70 dirhams, le prix de la sole commence à partir de 40 dirhams, et les crevettes sont cédées à 80 dirhams le kilo", explique Hicham, qui travaille dans l’un des points de vente installé dans la capitale de l’Oriental.

Il s'agit "de rendre accessible les produits halieutiques auprès des citoyens, pendant le mois de Ramadan où la demande sur le poisson est forte" souligne, dans une déclaration pour Le360, Hussein Al Souhoul, représentant de la société à l’origine de cette initiative.

L’initiative "poisson à prix raisonnable" est déployée dans 30 points de vente, au niveau national. Plus de 3.500 tonnes de poissons congelés seront mis sur le marché durant le mois de Ramadan. Le transport de ces produits est assuré par des camions autorisés par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, dans le respect de la chaîne du froid.

En excluant les réseaux d’intermédiaires, l'initiative "poisson à prix raisonnable" permet de contenir les prix des poissons les plus demandés. Les différents points de ventes déployés, qui bénéficient d’une licence spéciale couvrant toute la période du mois sacré, sont répertoriés par le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, en plus du ministère de l’Intérieur, ain de superviser le respect des prix.

Dans la région de l'Oriental, "nous avons déployés plusieurs points de vente dans la région, notamment à Taza, Guercif, Berkane, Errachidia, Midelt", précise Hussein Al Souhoul, qui ajoute que les produits proposés sont moins chers d’environ 10 à 15 dirhams par kilogramme.

A Oujda, l’initiative rencontre un franc succès, comme a pu le constater Le360. "Tous les poissons proposés partent très vite", indique Hicham.