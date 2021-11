© Copyright : Said Kadry / Le360

Pour le deuxième dimanche d’affilée, des habitants de Tanger ont manifesté contre l’obligation du pass sanitaire, ce dimanche 7 novembre 2021. Les images.

Des dizaines de Tangérois se sont donné rendez-vous au centre-ville, dimanche après-midi, Place des Nations, pour revendiquer leur «droit de choisir», rejetant en bloc la décision du gouvernement d’imposer la présentation d’un pass sanitaire pour accéder à certains lieux publics.

«Le pass sanitaire est de nature à restreindre nos libertés», s’insurge une manifestante qui estime que la vaccination relève d’un «choix individuel».

«Pour accéder à certains lieux, le pass devient obligatoire. Cette mesure est complètement inadaptée», renchérit un autre manifestant, interrogé par Le360.



Le rassemblement de Tanger s’est déroulé sans heurt. Même si la manifestation n'était pas autorisée, elle a été encadrée par la police qui n'a pas eu à intervenir.

Depuis le 21 octobre dernier, le gouvernement a opté pour le pass vaccinal en tant que document officiel et exclusif permettant à son détenteur de se déplacer entre les différentes régions et provinces du royaume, de se rendre à l’étranger, d’accéder aux lieux et espaces publics et d’abroger toutes les autorisations de déplacement antérieures délivrées par les autorités locales.