© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

L'obligation du pass sanitaire pour accéder à plusieurs lieux, au Maroc, annoncée deux jours avant son entrée en vigueur, le jeudi 21 octobre, a provoqué des afflux massifs vers les centres de vaccination. Reportage et témoignages à Casablanca.

Depuis l’annonce de l’obligation du pass sanitaire et son entrée en vigueur, le jeudi 21 octobre, deux jours plus tard, c’est le rush dans les centres de vaccination du Maroc.

A Casablanca, la situation est flagrante. Le 360 s’est rendu dans deux vaccinodromes de la métropole et a pu constater le désordre qui y règne. «C’est l’anarchie totale. Je suis ici depuis 9 heures 30 du matin. J’ai pris le numéro 42 et, à 11heures, on nous demande de rentrer hez nous, le système étant tombé en panne, revenez plus tard, on ferme à 15H45. J’ai 73 ans, est-ce que je vais rester attendre dans la rue…», se plaint, très en colère, cet homme face caméra pour le360.

Et d’ajouter qu’il n’était pas contre l’instauration du pass sanitaire pour accéder à plusieurs lieux à l’instar des restaurants, des cafés, des centres commerciaux et de tous les autres espaces fermés. Il regrette néanmoins l’absence de communication claire de la part du ministère de la santé. «Je suis pour le pass vaccinal, tout le monde est pour. Mais il faut préparer le terrain tout en communiquant avec la population. Vous leur dites si vous n’avez pas le pass, vous ne prenez pas le tramway… Moi, je veux voyager, je n’ai pas où me faire vacciner».

Un jeune, cette fois-ci, venu prendre sa deuxième dose du vaccin contre le Covid-19, abonde dans le même sens. Il témoigne du chaos et de la désorganisation actuelle dans les centres de vaccination de Casablanca. «Il y a ceux qui viennent pour la première dose, d’autres pour la deuxième et d’autres encore attendent leur troisième dose… Il n’y a aucun encadrement. Je suis là depuis 9 heures du matin, j’ai dû faire deux allers retours, et là il est midi et on ne m’a toujours pas administré mon vaccin».

Cette jeune fille, la vingtaine passée, témoigne à son tour de l’anarchie dans les centres de vaccination. «Le pass devient obligatoire c’est pour cette raison que je suis venue prendre ma première dose mais comme vous voyez, il y a vraiment trop de monde, c’est la désorganisation totale».

Pour rappel, le ministre de la santé, Khaled Ait Taleb, avait informé, le même jour de la diffusion de l’annonce de l’obligation du pass sanitaire, sur l’obsolescence du vaccin en cas de non administration de la troisième dose six mois après avoir reçu sa deuxième dose.

Et dans un communiqué diffusé hier vendredi 22 octobre, le ministère informe "les citoyens ayant reçu la première dose du vaccin contre le nouveau coronavirus qu'ils peuvent obtenir un pass vaccinal provisoire téléchargeable directement après avoir reçu la première dose du vaccin et ce, à partir du lundi 25 octobre", notant que ces derniers pourront obtenir un pass de vaccination complète après avoir reçu la deuxième dose, 28 jours après la première, ainsi qu'un pass actualisé après la troisième dose, six mois après la deuxième.

Le département de Khalid Ait Taleb invite tous les groupes ayant reçu la 1ère, 2ème ou la 3ème doses du vaccin à télécharger leurs pass vaccinaux sur le site web dédié à la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 sur l’adresse liqahcorona.ma en cliquant sur l'icône "Je télécharge mon pass sanitaire provisoire" pour les personnes ayant reçu la première dose, ou sur l'icône "Je télécharge mon pass sanitaire" pour les groupes ayant reçu deux doses du vaccin, ainsi que la troisième dose pour renforcer l'immunité.

Les groupes ayant reçu le vaccin peuvent télécharger ce document en versions mobile et imprimable et peuvent également le demander au niveau des annexes administratives proches de leur lieu de résidence au cas où ils ne parviennent pas à le télécharger.