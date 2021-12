© Copyright : Le360 / Souilme Bouaamoud (capture image vidéo)

Des Mauritaniens ont commencé à regagner leur pays via le poste-frontière d’El Guerguerat, qui a été rouvert, le 8 décembre, de manière exceptionnelle. Compte-rendu, sur place.

L’affluence à El Guerguerat a été très faible, aux premières heures de ce jeudi 9 décembre 2021, malgré le fait que toutes les dispositions sanitaires avaient été prises pour accompagner cette réouverture exceptionnelle, a constaté un journaliste dépêché par Le360. Ce poste-frontière avait été fermé aux voyageurs, dans les deux sens, le 30 novembre dernier.

Une décision qui ne concerne pas le transport des marchandises alors que, pour les personnes, seuls les ressortissants mauritaniens ont le droit d’y transiter, pour l'heure, pour rejoindre leur pays.

Le poste frontière d’El Guerguerat a en effet été rouvert hier, mercredi 8 décembre, pour permettre le rapatriement de Mauritaniens bloqués dans Royaume après la décision des autorités marocaines de verrouiller les frontières aériennes et maritimes jusqu’au 13 décembre.

Selon les explications qui nous ont été fournies, les ressortissants mauritaniens concernés n'ont pu apprendre la nouvelle de cette réouverture qu’hier dans l’après-midi. Il leur faut donc du temps pour préparer leur voyage, et surtout partir de villes comme Rabat et Casablanca, et pour parcourir au moins 1700 kilomètres avant d’arriver à El Guerguerat.

Cela dit, les quelques Mauritaniens rencontrés à El Guerguerat ont tenu à saluer la décision des autorités marocaines: «c’est une décision qui émane de l’approche humanitaire du Royaume du Maroc qui prend, et qui a toujours pris ce genre d’initiatives malgré la pandémie», a ainsi déclaré l’un des voyageurs qui a été interrogé par Le360.