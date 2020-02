© Copyright : DR

Le siège du syndicat des Pharmaciens de Casablanca a abrité hier, mercredi 5 février, une conférence autour du coronavirus, et du rôle du pharmacien dans la riposte à mener pour endiguer l'épidémie. Reportage.

C'est avec beaucoup d'attention que les pharmaciens ont écouté l'exposé de Kamal Marhoum El Filali, chef du service des maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

A l'initiative du syndicat des pharmaciens de Casablanca, ce spécialiste était présent pour expliquer ce qu'est le nouveau coronavirus, comment il se transmet, évoquer la situation épidémiologique dans le monde, les meilleurs moyens de s'en prémunir et comment riposter pour endiguer la propagation de l'épidémie.

"En moyenne, chaque jour, deux millions de Marocains entrent dans les 12.000 pharmacies, pas forcément pour acheter des médicaments mais pour demander conseil. Donc à partir du moment que nous avons un rôle très important dans l'éducation thérapeutique des patients, il vaut mieux que les pharmaciens soient sensibilisés à ce nouveau virus", indique Oualid Amri, président du syndicat des pharmaciens de Casablanca.

Durant toute la durée de son intervention, Khalid Marhoum a eu droit à toutes sortes de questions de la part des pharmaciens qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt son exposé, et longuement applaudi cette conférence intitulée "Le coronavirus 2019 n-Cov: une nouvelle menace planétaire. Que sait-on et quel rôle pour le pharmacien dans la riposte?".

Symptômes, traitement, types de masques adéquats, que faire si un cas suspect se présente en pharmacie, comment faire le test, combien il coûte... Le chef du service des maladies infectieuses au CHU d'Ibn Rochd a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées, tout en précisant qu'il "n'était pas le ministère de la Santé".

"Si un cas se présente, adressez-vous à la délégation du ministère de la Santé à Casablanca, ils sauront vous guider", a-t-il conseillé à ces professionnels.

Interrogé par Le360, Khalid Marhoum a précisé que l'opération de rapatriement des Marocains de Wuhan vers le Maroc s'était déroulée dans de très bonnes conditions, et qu'ils sont actuellement bien pris en charge à l'hôpital militaire de Rabat et à l'hôpital de Meknès.

"Nos concitoyens qui étaient à Wuhan ont été rapatriés dans de très bonnes conditions. Ce sont des conditions qui répondent aux normes internationales, vous avez vu comment le personnel était habillé", a-t-il indiqué.

Sur le choix de l'installation des Marocains rapatriés de Chine dans des hôpitaux, Kamal Marhoum précise que cette question est du ressort des décideurs.

"Pourquoi avoir choisi des hôpitaux au lieu d'un camp de vacances? Je ne peux pas personnellement vous dire si c'est bon ou non, c'est de la responsablité des décideurs, s'ils ont décidé cela, c'est qu'ils ont leurs raisons... Peut-être que dans un camp de vacances, on ne maîtrise pas tout... Dans un hopital, on maîtrise... Lorsqu'on isole, on isole parfaitement, en sachant qu'à l'hôpital militaire de Rabat, il y a un service dédié à la virologie...", a-t-il expliqué.

Pour Kamal Marhoum, le fait que les familles des personnes rapatriées aient accepté que leurs enfants restent à l'isolement pendant 20 jours est déjà, en soi, "très bien".