L'Université Mohammed V (UM5) de Rabat a lancé, lundi 4 octobre 2021, la première année du Bachelor, un nouveau système d’enseignement, d'une durée de moins de quatre ans, destiné à renforcer les compétences pédagogiques et professionnelles des étudiants, a constaté Le360.

Lors de cette journée de lancement du bachelor, le président de l'UM5, Mohamed Rhachi s'est félicité de la mise en œuvre de ce nouveau système, se déclarant optimiste quant aux chances de sa "réussite sur le terrain".

"Cet enseignement va apporter une valeur ajoutée à nos étudiants pour réussir leur parcours", a affirmé Mohamed Rhachi, dans une déclaration pour Le360. "Pour ce démarrage, l'Université Mohammed V de Rabat a, à elle seule, enregistré quelques 10.000 pré-inscriptions alors que 30.000 demandes ont été recensées dans d'autres établissements du pays" a-t-il indiqué.

Selon lui, il s'agit d’une "année pilote avant l'optimisation de cet enseignement". Quant à l'existence de certaines difficultés pédagogiques et techniques qui se poseraient au lancement de ce diplôme, le président de l'UM5 s'est contenté de dire que ce "diplôme va apporter un plus et c'est notre responsabilité de le réussir".

De son côté, Abdellatif Chakor, professeur et responsable du bachelor à la faculté de droit de Rabat-Souissi, il a indiqué que son établissement a instauré trois bachelors (arabe, français, anglais) intitulés "Management et administration des entreprises".

Cet enseignement, a-t-il ajouté, "favorise la maîtrise des langues, l’acquisition des compétences en soft-skills, l'amélioration de la mobilité internationale des étudiants et la facilité l’autonomie des étudiants en les rendant acteurs de leurs propres apprentissages".

Le doyen de la faculté de droit Rabat, Azzedine Ghoufrane a abondé dans le même sens, en affirmant que cette année universitaire va permettre "d'expérimenter cet enseignement afin de relever plusieurs défis".