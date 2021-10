Des clandestins marocains torturés par les autorités grecques et récupérés par la Turquie dans la ville d'Edirne montrent, filmés par la chaîne de télévision publique turque TRT, les traces des maltraitances qu'ils ont subies en Grèce, le 21 octobre 2021.

Tenter de joindre l’Europe en passant par la Turquie est une entreprise périlleuse pour les clandestins marocains. Treize d’entre eux viennent d’être récupérés par les autorités turques. Sur une chaîne publique de télévision, ils ont raconté leur calvaire, et montré les traces des mauvais traitements qu'ils ont subi...

Dans une darija peu audible, certains de ces clandestins ont raconté qu’ils ont été sauvagement maltraités et dépouillés de leurs biens. Un homme s'est plaint d’une fracture. Tous ont le dos lacéré, vraisemblablement à cause de coups de fouet. Selon la TRT qui a diffusé ces images, ces 13 Marocains sont actuellement soignés dans les hôpitaux turcs d'Edirne, ville au nord-ouest de la Turquie, située à la frontière entre la Grèce et la Bulgarie.

En prenant le soin de dissimuler leur visage, la chaîne publique de télévision turque TRT, qui diffuse ses programmes en arabe, a montré ces images insupportables, et relaté le calvaire qu'ont subi 13 Marocains, qui avaient été arrêtés en Grèce, alors qu'ils tentaient de rallier clandestinement l'Europe. Les autorités turques venaient de récupérer ces 13 malheureux jeunes hommes à Edirne.

13 طالب لجوء من أصل مغربي يتلقّون العلاج في المشافي التركية بعد اعتداء حرس الحدود اليوناني عليهم وإرسالهم إلى مدينة إدرنة شمال غربي #تركيا pic.twitter.com/qEierQmWSv — TRT عربي (@TRTArabi) October 21, 2021

En Grèce, selon plusieurs médias, ils seraient encore des dizaines, Marocains, à être toujours détenus dans des centres de rétention où les garde-frontières les maltraiteraient encore à l'heure actuelle. Certains y auraient même perdu la vie.

Athènes ferme les yeux sur ces agissements d'une gravité sans précédent. Et l’Union européenne, pendant ce temps, regarde ailleurs. Pour les deux parties, la Turquie est accusée d’inonder l’Europe de clandestins.