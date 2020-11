© Copyright : Le360

À Safi, le secteur de la poterie, qui représente l'activité artisanale la plus importante de la ville, est en crise. Sans revenus depuis plusieurs mois, les artisans sont plongés dans la détresse.

La poterie safiote souffre de la crise sanitaire. L'absence de touristes nationaux et internationaux dans les souks des potiers se fait cruellement sentir. “Depuis la levée du confinement, notre activité est en arrêt complet. Nous comptons beaucoup sur les touristes et la commercialisation à l’export”, explique Rachid, l'un des commerçants.

“Faute de ventes, la plupart des ateliers de la ville ont fermé”, ajoute-t-il.

Les artisans souffrent de ce manque d’activité. “Cette année est exceptionnelle. Il n'y a pas de ventes et il n'y a pas de travail. Les fours sont éteints et la majorité des employés ne viennent plus. Nous avons du mal à survivre”, indique Ahmed.

La crise sanitaire du Covid-19 a paralysé ce secteur de l'artisanat à Safi, qui constitue un pôle économique de grande importance. En attendant la relance, les souks de la ville restent ouverts dans l'espoir de voir des clients se présenter prochainement.