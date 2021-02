© Copyright : Le360

Veuves, orphelines, divorcées ou mères célibataires…elles ont intégré l’association “Amal” pour acquérir une expérience dans le domaine de la restauration et ce, pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Reportage de Marrakech.

Elle s’appelle Nora Belahcen et a décidé, il y a neuf ans, de créer l’association "Amal” pour rassembler les jeunes femmes nécessiteuses autour de la gastronomie.

Son établissement permet à ces femmes, sans ressources, de bénéficier d’une formation de six mois aux métiers culinaires, dans le but qu’elles trouvent un emploi dans le secteur.

“Ces femmes ont longtemps souffert du manque de soutien. Nous leurs offrons une formation complète et pratique pendant six mois. Nous les aidons également à trouver un emploi dans des hôtels, des restaurants ou des riads”, explique Nora, présidente de l'association “Amal”.

Pour la fondatrice de cet établissement, ce programme offre aux bénéficiaires un nouveau départ. “Nous travaillons également sur l’estime de soi, pour les aider à reprendre confiance en elles et à se reconstruire”, ajoute-t-elle.

Malika est l’une des femmes membres de l’association. Elle a intégré l’établissement il y a quelques mois. Aujourd’hui, elle se sent libre, indépendante et capable de subvenir à ses propres besoins.

“Je ne suis plus Malika d’avant. Grâce à mon travail, je me sens mieux, capable de prendre les décisions qui me conviennent sans avoir besoin de l’aide de personne”, dit-elle.

Comme Malika, les cuisinières de l’association mettent leurs savoir-faire dans la confection de délicieux repas pour des particuliers, des entreprises ou même des collectivités. Tajines, Couscous, plats occidentaux, il y en a pour tous les goûts.

Depuis 2012, près de 300 femmes ont bénéficié du programme de l’association. Plus de 80% d’entre elles ont réussi à décrocher un travail.