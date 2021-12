Vidéo. Infrastructures à Casablanca: le plus long pont urbain du Maroc est en construction

Coût total de ce projet, dont les travaux ont débuté en décembre 2021 sur le boulevard Mohammed VI à Casablanca: 170 millions de dirhams.

D’ici fin 2022, Casablanca aura un nouveau pont, et non des moindres. Ses travaux de construction ont débuté il y a quelques jours de cela, et le pont du Boulevard Mohammed VI sera le plus long de la capitale économique, voire du Maroc. Sa longueur devrait dépasser 620 mètres. Compte-rendu.

Sur une longueur de plus de 620 mètres, cette nouvelle infrastructure, initiée par Casa Transports, une Société de développement local (SDL), devrait faciliter la circulation en réduisant les temps des trajets, mais également empêcher des embouteillages. Les travaux, qui ont débuté il y a quelques jours dans le boulevard Mohammed VI, aux croisements avec boulevards Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala, en feront le plus long pont urbain du Royaume. «Ce pont à deux fois double voie, enjambera le boulevard Mohammed VI. (...) Sa construction permettra d’assurer une circulation fluide, notamment au niveau des croisements des boulevards Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala. La fin des travaux est prévue pour décembre 2022», indique Hamza Houguig, chef du service des infrastructures à Casa Transports. Vidéo. Busway de Casablanca: achèvement de 50% des travaux d’infrastructure et de plateforme «Le coût total de ce projet est estimé à 170 millions de dirhams, constituant ainsi un pôle d’échange du réseau de transports publics, car il englobera une ligne de Casabus, une troisième ligne de Casa Tramway, une première ligne de Casabusway, et une station de taxis», a-t-il détaillé. Ce nouveau pont urbain va également faciliter l’accès au centre-ville de Casablanca, tout en décongestionnant la circulation d’une manière significative et efficace, en permettant aux automobilistes de contourner tous les carrefours le long des boulevards Al Qods, Driss El Harti, Dakhla et Amgala.

Par Amine Lamkhaida et Said Bouchrit