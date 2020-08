© Copyright : Le360

Le coup d’envoi d’une opération de sensibilisation, en communicant sur la prévention de la pandémie du Covid-19 a été donné, hier, mardi 18 août 2020, dans le quartier Aouinat El Hojjaj de Fès, avant de toucher l'ensemble du territoire de la préfecture.

Le choix a été porté sur ce quartier de la zone urbaine de Fès-Saïss, qui compte une population de plus de 65.000 habitants.

Cette campagne de communication mobilise l’ensemble des acteurs de la préfecture de Fès, notamment les membres du comité régional de pilotage chargé du suivi de la pandémie du Coronavirus, composé des autorités locales, des services extérieurs, de la direction régionale de la Santé, des représentants de la commune urbaine de Fès, de la société civile et des bénévoles du Croissant Rouge Marocain.

Le Wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Saïd Zniber, a souligné, à cet effet, que la situation épidémiologique au niveau de la région Fès-Meknès restait "stable", mais que sa "maîtrise demeure tributaire de l'engagement de tous les intervenants à respecter les mesures préventives nécessaires", appelant tous les acteurs à "s'engager sérieusement et de manière responsable" afin de lutter contre l'épidémie.

Saïd Zniber a mis en relief l'importance de l’intensification des efforts de sensibilisation, afin d'"adopter un comportement sain" et de la prise de conscience des dangers que comporte ce virus, tout en mettant en garde à la fois contre des tentations de relâchement et le non-respect des mesures de prévention édictées par les autorités locales et sanitaires pour contenir la pandémie.

Dans une déclaration à la MAP, Kenza Seif Eddine, bénévole au bureau du Croissant Rouge marocain à Fès, a indiqué que l’objectif de cette action consiste à sensibiliser à la gravité de la maladie, indiquant qu'en attendant la commercialisation d'un vaccin, le respect des mesures préventives recommandées par les autorités compétentes reste de mise, en vue de surmonter cette crise qui requiert une mobilisation collective et solidaire.

Moustapha Tariq, acteur associatif, a, quant à lui, mis l’accent sur les efforts consentis par les autorités et les acteurs de la société civile pour juguler la pandémie, tout en exhortant les habitants de la ville à adhérer à cette mobilisation pour faire face à cette crise sanitaire mondiale.

Cette opération de sensibilisation a été marquée par la distribution de masques aux populations cibles, ainsi que la diffusion de messages de sensibilisation axés sur le respect des gestes barrières pour prévenir le virus, notamment le port approprié du masque sanitaire, le respect de la distanciation physique et le respect des mesures d'hygiène et de prévention.