Une jeune youtubeuse marocaine, connue sous le nom de Sara JO vient de lancer un cri de détresse sur son état de santé depuis la Corée du sud. Victime d’une erreur médicale dans une clinique spécialisée en médecine alternative, elle souffre actuellement de plusieurs douleurs d'origine inconnue.

Sara Ouali, connue sous le nom de Sara JO sur YouTube et Instagram a été invitée en Corée du Sud, par une clinique spécialisée dans la médecine alternative pour essayer des techniques révolutionnaires. Arrivée sur place, l’influenceuse aurait subi plusieurs pratiques pour améliorer sa santé, notamment des massages au niveau de sa colonne vertébrale dans le but de “détendre son corps”, selon les dires des praticiens .

Sara souffre aujourd’hui d’une paralysie faciale partielle, de gonflements et de douleurs inconnus au niveau de ses différents muscles. La vidéo où elle raconte son expérience a fait le tour des réseaux sociaux et des médias arabes, créant une grande vague de soutien.

Dans cette vidéo, la youtubeuse, qui paraît dans un état de santé critique, raconte son calvaire de deux mois entre la douleur et le refus des médecins de lui donner des explications sur son état de santé. “J’ai peur de mourir. J’ai mal partout, cela fait 48 heures que je n’arrive pas à dormir. Je suis obligée de dormir à même le sol, parce que je ne supporte plus le lit”, raconte Sara Jo, en pleurant et en montrant des gonflements au niveau de son cou.

Après moult tentatives pour avoir des réponses de la part de la clinique, et recevoir un rapport médical détaillant son état, Sara a choisi la voie juridique. “J’ai été menacée par le médecin concerné, qui n’a éprouvé aucune compassion pour mon cas”, peut-on entendre sur la vidéo de la Youtubeuse.

La clinique concernée a également menacée de porter plainte contre la youtubeuse marocaine pour diffamation.

Sur des enregistrements, également partagés par Sara Jo, le médecin lui a proposé de prendre de l’argent et de s’en aller.

La youtubeuse n’a aucunement évoqué le nom de l’enseigne concernée.