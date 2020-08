Des barrages ont été installés aux entrées et sorties de certains quartiers de Fès.

Les autorités locales de la ville de Fès ont décidé d’isoler plusieurs quartiers depuis lundi 3 août pour enrayer l’évolution de l'épidémie de Covid-19. Les explications dans ce reportage.

Depuis lundi 3 août, plusieurs quartiers de la capitale spirituelle du Royaume sont isolés du reste de la ville après l’explosion des cas de contamination au Covid-19.

Selon notre correspondant sur place, il s’agit de plusieurs quartiers de l’arrondissement Sehb Lward: Msalla, Bab Ftouh et Sarij Gnaoua. Des barrages ont été installés aux entrées et sorties de ces quartiers et ces mesures interviennent après une campagne de sensibilisation menée pendant deux jours par les autorités de la ville.

Il s’agit essentiellement de rappeler les fondements de l’état d’urgence sanitaire comme le port obligatoire du masque de protection et la distanciation sociale.

Interrogés par nos soins, les habitants de ces quartiers disent comprendre les dessous de ce tour de vis supplémentaire. En effet, depuis quelques jours, Fès caracole en tête des villes qui enregistrent le plus de cas de contamination, plusieurs centaines par jours.

C’est ce qui a mené les autorités, au niveau central, à décider de nouvelles restrictions qui entreront en vigueur ce mercredi 5 août à partir de 20 heures. Il s’agit, entre autres, de l’interdiction des regroupements, de la fermeture des espaces publics comme les jardins et de l’interdiction de se déplacer de et vers la ville, à moins de pouvoir présenter une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités (ministère de l’Intérieur).

Ces nouvelles mesures seront également appliquées dans les localités relevant de la préfecture de Tanger-Asilah.