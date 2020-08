© Copyright : Le360

Après la décision des autorités de Salé de soumettre la ville à un dispositif de lutte contre le Covid-19, une opération de sensibilisation et de contrôle a été entreprise dans plusieurs quartiers populaires, ce samedi 15 août. Reportage.

Ont participé à cette campagne des éléments des forces de l'ordre, conduits par des caïds, des policiers et des représentants de la préfecture, a constaté une équipe de Le360. A l'entrée des quartiers d'El Inbiaat et d'Errahma, des barrages ont été érigés pour le contrôle de la circulation des piétons et des voitures.

En conformité avec les décisions préfectorales de Salé, les commerçants ont baissé leurs rideaux, notamment les cafés, les restaurants et des magasins. Seuls les épiciers et les marchands de légumes ont été autorisés à rester ouverts jusqu'à 20h00. La plage de la ville a été fermée.

Des forces de l'ordre en nombre, conduites par le pacha, chef des circonscriptions d'El Inbiaat et de Tabriket, Mohamed Frihat, ont sillonné, sous l'œil de la caméra de Le360, les principales artères des quartiers en réprimandant les récalcitrants. Depuis leurs balcons et fenêtres, les gens suivaient avec attention et discipline le travail des équipes chargées de la surveillance.

En raison de la hausse des contaminations à Salé, 98 cas positifs enregistrés en deux jours, les autorités locales ont imposé des restrictions dont la levée reste tributaire de l'évolution de la situation épidémiologique. Plusieurs habitants, interrogés par Le360, ont salué les nouvelles mesures, espérant que la situation puisse évoluer positivement.

Mohamed Frihat, pacha des deux circonscriptions, s'est félicité de la réactivité des gens, qui sont soumis à l'obligation de porter un masque et au respect de la distanciation sociale.

«Plusieurs parties ont été impliquées dans la mise en application de cette opération qui sera menée chaque jour, sans discontinuer. Le gouverneur, les forces de l'ordre y compris les forces auxiliaires, la police ainsi que des ONG ont été mobilisés pour atteindre les objectifs, à savoir l'arrêt de la propagation du virus afin de préserver la santé des gens», a souligné Frihat.