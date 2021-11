© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

A Khénifra, dans le Moyen Atlas, la campagne de vaccination bat tous les records. Explications, dans ce reportage, du Dr. Mohammed Maroussi, délégué provincial du ministère de la Santé.

La campagne de vaccination suit une bonne évolution à Khénifra, ville du Moyen Atlas. Selon les explications du Dr. Mohammed Maroussi, délégué provincial du ministère de la Santé, le taux de personnes ayant reçu la première dose dans cette localité est de 108%, au moment où celles ayant reçu la deuxième représentent 113%.

Mais comment pourrait-on atteindre des pourcentages dépassant les 100%? Selon le délégué provincial du ministère de la Santé, cela est possible quand on comptabilise les personnes vaccinées mais provenant d’autres localités et qui n’habitent pas à Khénifra.

La même bonne évolution est constatée pour les personnes vaccinées par la troisième dose et qui représentent actuellement 8,5% des populations ciblées. Ces performances, pour finir, font la ville de Khénifra le champion régional en matière de vaccination pour la région Khénifra-Béni Mellal.

Pour ce qui est de la vaccination des élèves, notre interlocuteur indique que le taux enregistré actuellement est de 93,40 pour la première dose et 82,50 pour la deuxième.

Quant au volet logistique, les autorités ont mis en place 57 centres de vaccination dont 10 réservés aux élèves.