1.609 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du jeudi 20 au vendredi 21 août. Les cas testés positifs s'élèvent à 49.247. Voici le bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

1.609 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 49.247 cas le nombre total des personnes testées positives au nouveau coronavirus, annonce le ministère de la Santé, ce vendredi 21 août à 18h00.

Le nombre des patients actifs a considérablement augmenté ces derniers jours. Il s’élève désormais à 14.231.

Le ministère de la Santé a recensé 42 décès et 1.393 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 817 morts et 1.393 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 1.665.336, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.714.583 .

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, une chape de plomb s'abat sur l'Algérie où les autorités ne communiquent pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse craindre que le nombre des contaminations soit bien supérieur aux chiffres officiels. 411 nouveaux cas confirmés au Covid-19 et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, ce qui porte le nombre total des cas confirmés à 40.258 et celui des décès à 1.411.

En Tunisie, 116 nouveaux cas, 3 décès et 2 guérisons ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures. Le nombre de cas confirmés s’élève à 2.543. Celui des décès provoqués par le Covid-19 se porte à 63, alors que 1.397 individus se sont totalement rétablis.

En Mauritanie, durant les dernières 24 heures, 29 nouveaux cas de Covid-19, zéro décès et 43 nouvelles guérisons ont été enregistrés. Au total, le pays compte, depuis l’apparition du premier cas de coronavirus, 6.848 cas, dont 6.123 guérisons et 158 décès.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 793.847 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 22.734.900 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 14.298.000 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de jeudi, 6.209 nouveaux décès et 273.683 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.213 nouveaux morts, le Brésil (1.204) et l'Inde (983).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 174.290 décès pour 5.575.386 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1.947.035 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 112.304 morts pour 3.501.975 cas, le Mexique avec 59.106 morts (543.806 cas), l'Inde avec 54.849 morts (2.905.823 cas), et le Royaume-Uni avec 41.403 morts (322.280 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 86 décès pour 100.000 habitants, suivi par le Pérou (82), l'Espagne (62), le Royaume-Uni (61), et l'Italie (59).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.917 cas (22 nouveaux entre jeudi et vendredi), dont 4.634 décès (zéro nouveau), et 79.792 guérisons.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient vendredi à 11h00 GMT 252.233 décès pour 6.501.985 cas, l'Europe 212.135 décès (3.648.960 cas), les Etats-Unis et le Canada 183.376 décès (5.699.039 cas), l'Asie 85.076 décès (4.322.802 cas), le Moyen-Orient 33.556 décès (1.375.745 cas), l'Afrique 26.964 décès (1.159.513 cas), et l'Océanie 507 décès (26.861 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.