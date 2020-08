© Copyright : DR

1.565 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du vendredi 21 au samedi 22 août. Les cas testés positifs s'élèvent à 50.812. Voici le bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

1.565 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 50.812 cas le nombre total des personnes testées positives au nouveau coronavirus, annonce le ministère de la Santé, ce samedi 22 août à 18h00.

Le nombre des patients actifs a considérablement augmenté ces derniers jours. Il s’élève désormais à 14.914.

Le ministère de la Santé a recensé 41 décès et 841 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 858 morts et 35.040 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 1.686.114, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.736.926.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma .

Au Maghreb, une chape de plomb s'abat sur l'Algérie où les autorités ne communiquent pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse craindre que le nombre des contaminations soit bien supérieur aux chiffres officiels. 401 nouveaux cas confirmés au Covid-19 et 06 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, ce qui porte le nombre total des cas confirmés à 41.068 et celui des décès à 1.424.

En Tunisie, 62 nouveaux cas, 1 décès et 39 guérisons ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures. Le nombre de cas confirmés s’élève à 2.607. Celui des décès provoqués par le Covid-19 se porte à 64, alors que 1.420 individus se sont totalement rétablis.

En Mauritanie, 37 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, portant le nombre total de cas confirmés à 6.885, dont 6.186 guérisons. Le pays compte actuellement 541 cas actifs. Aucun décès n’a été enregistré durant les dernières 48 heures et le nombre de personnes mortes du Covid-19 se stabilise à 158.

Au niveau du continent africain, la tendance est à la stabilisation de la pandémie avec 9.921 nouveaux cas enregistrés sur tout le continent durant les dernières 24 heures.

Le nombre total de cas confirmés depuis l’apparition de la pandémie s’établit désormais à 1.168.954, dont 891.437 guérisons et 27.340 décès.

Les pays les plus touchés par la pandémie au sein du continent sont l’Afrique du Sud avec 603.338 cas confirmés (500.102 guérisons et 12.843 décès), devant l’Egypte (97.148 cas, dont 64.318 guérisons et 5.231 décès), le Nigeria (51.304 cas, dont 37.827 guérisons et 996 décès) et le Ghana (43.325 cas, dont 41.408 guérisons et 261 décès).

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 800.000 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.

Plus de 23.003.079 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 14.715.412 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec au moins 175.416 décès. Viennent ensuite le Brésil avec 113.358 morts, le Mexique (59.610 morts) et l'Inde (55.794 morts).

L'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée avec 254.897 morts. Le nombre de morts dus au Covid-19 a doublé depuis le 6 juin et plus de 100.000 nouveaux décès ont été recensés en 17 jours, depuis le 5 août.

Souvent citée en exemple pour sa gestion de l'épidémie, l'Allemagne a comptabilisé plus de 2.000 nouveaux cas de Covid-19 lors de ces dernières 24 heures, ont annoncé samedi les autorités. Au total, le pays déplore 9.267 morts. Le nombre de nouveaux cas quotidiens y a fortement progressé ces derniers jours. Les autorités expliquent cette hausse par le retour de nombreux touristes allemands de leurs congés d'été à l'étranger, dans des zones à risque. Certains experts mettent aussi en avant un nombre de tests en forte progression au sein de la population.

Ailleurs en Europe, les chiffres de nouveaux cas de contaminations en 24 heures sont encore plus mauvais, notamment en France, en Italie et en Espagne, trois pays montrant un rebond de la pandémie.

La France a ainsi annoncé vendredi 4.586 nouveaux cas en 24 heures. A l'approche de la rentrée scolaire, le gouvernement a décrété le port du masque obligatoire dans les écoles pour les plus de 11 ans. Il l'est déjà dans des quartiers entiers de Paris et d'autres grandes villes, comme Lyon, Toulouse ou Nice.

L'Espagne, malgré un confinement parmi les plus stricts au monde, le port du masque généralisé et des millions de tests, est de nouveau parmi les pays les plus touchés, avec plus de 8.000 nouveaux cas en 24 heures.

En Asie, la Corée du Sud, qui avait jusqu'ici réussi à juguler l'épidémie grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, a enregistré plus de 300 nouveaux cas de Covid-19 durant deux jours consécutifs. Elle en comptabilise 332 ce samedi, un record depuis le mois de mars.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise le port du masque à partir de 12 ans dans les mêmes conditions que les adultes.