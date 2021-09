© Copyright : Le360 (photomontage)

A seulement 12 ans, Abir Azim vient de publier son premier recueil de nouvelles, «Dir' al watan» (Le Bouclier de la nation), publié par le Conseil des écrivains et intellectuels arabes. Elle devient ainsi la plus jeune autrice du monde arabe.

Originaire de Tahla, une petite ville de la province de Taza (région de Fès-Meknès), Abir Azim est désormais la plus jeune écrivaine du monde arabe. Elle n'a pas encore treize ans, et cette jeune prodige vient de publier son premier recueil en arabe de nouvelles, «Dir' al watan» (Le Bouclier de la nation). Abir Azim devient ainsi la plus jeune autrice du monde arabe.

Passionnée de lecture, la jeune Marocaine s'est plongée dans les livres dès qu'elle a appris à lire. Abir Azim a ainsi pu manier l'arabe avec aisance, et, depuis, peaufine de jour en jour son style, tout en continuant ses explorations livresques, et en découvrant des livres qui traitent de thèmes de plus en plus ardus.

«Avec les années, j’ai commencé à lire des livres plus épais en taille, qui abordent des sujets plus complexes. L’idée derrière tout ça, est d’affiner mon style d’écriture et d’enrichir de plus en plus mes connaissances en langue arabe classique, car c’est ma passion», explique-t-elle.

Abir Azim a su surprendre les plus grands écrivains arabes, par son amour pour la littérature arabe, mais aussi par sa plume, unique. Ses nouvelles, articles et poèmes en ont épaté beaucoup.

Dans «Dir' al watan», son premier recueil de nouvelles, la jeune plume fait part de son amour pour le Maroc, y raconte des intrigues qui remontent à son enfance, et y a aussi relaté des récits relatant le confinement qui a fait suite à la pandémie du Covid-19.

Collégienne, Abir Azim a participé à plusieurs compétitions d'écriture, nationales et internationales. Son talent lui a valu de remporter plusieurs prix, dont celui de la lecture et celui de l’écriture de nouvelles et de poèmes.

Abir Azim est lauréate du Grand prix national de la lecture au Maroc, du Prix national Ahmed Boukmakh, du Prix de la nouvelle Fès-Meknès, et du Prix de la créativité de la jeunesse marocaine. A l’échelle du monde arabe, cette enfant prometteuse a remporté le Prix de l’Arab Diwan Award en Egypte pour le Basma Creativity Forum, le Prix culturel Ibdaa en Egypte à deux reprises, et le Prix du jeune innovateur pour le Forum Tawasul.