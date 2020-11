© Copyright : DR

L'équipe de l'émission "Invitation au voyage" de la chaîne franco-allemande Arte s'apprête à tourner un épisode sur Colette, immense écrivaine française du XIXe-XXe siècle. Cette romancière était tombée sous le charme de Sefrou, petite ville du Moyen Atlas, qu'elle avait visitée en 1920.

L’équipe d'«Invitation au voyage», diffusée sur Arte, s’apprête venir tourner une émission au Maroc. En décembre prochain, les journalistes et vidéastes de la chaîne franco-allemande vont débuter le tournage d’un épisode consacré à la vie de Colette, écrivaine française (1873 - 1954).

Colette s'était rendue au Maroc à plusieurs reprises entre 1911 et 1933. Colette avait même consacré un de ses écrits, en 1920, à la ville de Sefrou, lequel avait été publié en 1958 aux éditions Mermod, à Genève.

Romancière, mais aussi journaliste, femme en avance sur son temps, Colette est l'une des plus célèbres écrivaines de la littérature française. Elle fut la seconde femme élue membre de l'académie Goncourt, et a d'ailleurs présidé cette institution entre 1949 et 1954. Son décès en fait la deuxième femme en France à avoir reçu des funérailles nationales.

Membre de l’Académie Goncourt en 1945, Colette décrivait Sefrou comme un véritable paradis terrestre. «Sefrou est une flaque de terre fertile, juteuse, toute frémissante du rire de l’eau. La grenaderaie flambe, la cerise enfle, le figuier sent le lait, l’herbe livre son suc dès qu’on la froisse», écrit-elle.

L’équipe d’Arte se rendra donc sur les traces de Colette à Sefrou, ce qui aura très certainement des retombées positives sur cette petite ville.