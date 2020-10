© Copyright : Le360

Ce vendredi est un jour très attendu par les Marocains. Il marque la reprise des prières collectives du vendredi, suspendues depuis mars 2020 à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Les fidèles sont impatients. Ambiance des préparatifs dans la mosquée Hidaya à Casablanca.

A partir de ce 16 octobre, des milliers de mosquées accueilleront de nouveau les fidèles pour la prière collective du vendredi.

Dans la mosquée Hidaya au quartier Bachkou à Casablanca, les préparatifs ont commencé très tôt hier jeudi 15 octobre. Une équipe de nettoyage a stérilisé tous les coins et recoins de ce lieu de culte.

Dans une déclaration à Le360, Abdelouafi El Madfoun, délégué régional du ministère des Habous et des affaires islamiques, indique que les mêmes précautions sanitaires, prises dans les mosquées déjà ouvertes pour les cinq prières quotidiennes, seront appliquées dès demain et chaque vendredi. Cela implique le port obligatoire du masque et le respect de la distanciation sociale entre fidèles.

Le responsable tient à souligner qu'aucun cas de contamination n'a été déclaré au sein des 5.000 mosquées autorisées à rouvrir à compter du 16 juillet.

Dans la région de Casablanca-Settat, 953 mosquées ont été pour le moment autorisées à accueillir les fidèles .