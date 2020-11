© Copyright : Le360

Les habitants du quartier Anassi, à Casablanca, ont vécu une nuit mouvementée dans la nuit du lundi 16 novembre à ce mardi. Des hordes de jeunes encagoulés y ont semé la terreur en s’en prenant au mobilier urbain, et ont saccagé des dizaines de voitures. Témoignages.

Une nuit de terreur, une autre de plus, de trop, au quartier Anassi, dans la banlieue de Casablanca. Des dizaines de jeunes, reconnus comme faisant partie de groupes ultras, hooligans des deux clubs de football phares de la métropole, se sont livrés à des actes de vandalisme, cassant tout sur leur passage.

«Cela n’a rien à voir avec le sport, et il ne faut plus qu’on revive cela à chaque fois qu’il y a un match», se plaint un témoin de ces scènes de saccage.

«Plus de 40 voitures ont été vandalisées à divers degrés», affirme un autre habitant d'Anassi.

La police, appelée à intervenir, a interpellé 27 individus suite à ces incidents, comme l'annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ce mardi 17 octobre. Parmi les prévenus, figurent sept mineurs, affirme la même source.

Les prévenus doivent répondre de plusieurs chefs d’accusation: violation de l'état d'urgence sanitaire, dommages causés aux biens publics et privés, refus d'obtempérer et port d'armes blanches dans des circonstances pouvant menacer la sécurité des personnes et des biens, précise la DGSN.

«Des dégâts matériels ont été constatés sur 18 voitures, dont un véhicule de police ayant pris part à cette intervention de sûreté, alors qu'un agent de la paix a été blessé», a ajouté la DGSN, soulignant que les fouilles effectuées sur les prévenus ont permis de saisir trois armes blanches et une clé mécanique.