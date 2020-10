Vidéo. Casablanca: le bus, cet autre allié du Covid-19

Non-respect des gestes barrières et du port du masque, foules denses aux arrêts et dans les bus… Malgré les mesures mises en place par les autorités, celles-ci semblent être ignorées et ces scènes font désormais partie du quotidien de Casablanca. Reportage.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les autorités ont mis en place plusieurs mesures pour protéger les usagers des transports en commun, dont la réduction de la capacité d’accueil des véhicules, de 50%. Cependant, dans les bus de la capitale économique, ces mesures sont totalement ignorées par des usagers qui rechignent à respecter les règles de sécurité sanitaire les plus élémentaires, comme le port du masque. «Les usagers dans les bus ne portent pas de masque ou le portent mal et les véhicules sont bondés. Cela participe fortement à l’augmentation du nombre de contaminations. Les responsables de la ville doivent prendre leurs responsabilités pour assurer le transport des citoyens dans de bonnes conditions, en augmentant le nombre de bus, mais aussi en mettant en place des commissions de suivi, de prévention et de sensibilisation au port du masque et aux gestes barrières dans les transports», lance un acteur associatif de Casablanca. Dans un contexte où la ville de Casablanca enregistre un nombre important de nouveaux cas, chaque jour, et où la reprise des cours en présentiel démarre ce lundi 5 octobre, les transports en commun risquent de connaître une fréquentation encore plus importante. Ils risquent de devenir, si aucune mesure n’est prise, les meilleurs alliés du Covid-19.

Par Fatima El Karzabi et Adil Gardouz