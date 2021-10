Vidéo. Cancer du sein: de plus en plus de personnes survivent, en partie grâce à une détection précoce

Raja Aghzadi, cancérologue et membre de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développement.

Chaque année au Maroc, plus de 12.000 femmes sont touchées par le cancer du sein. A l’occasion du mois d'octobre rose, médecins et ONG multiplient les actions de sensibilisation et de dépistage précoce de cette pathologie… Le point avec Raja Aghzadi, cancérologue et membre de la Commission spéciale pour le nouveau modèle de développent.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Maroc. Un dépistage précoce contribuera donc à améliorer les chances de survie et l’accessibilité à des traitements plus efficaces, affirme Raja Aghzadi, cancérologue et chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein, dans une interview accordée au site Le360. Près de 70% des cas de cancer du sein ont été découverts grâce à l’auto-palpation. Cette technique est fortement encouragée chez les femmes dès l’âge de 20 ans. Pour Raja Aghzadi, il s’agit du meilleur geste préventif du cancer du sein qui doit être réalisé chaque mois après la période de menstruations. Toute modification anormale de l’aspect des seins ou des creux axillaires doit encourager les personnes concernées à consulter leur médecin ou gynécologue. Contre le cancer du sein, un octobre rose "Il faut également opter pour un dépistage systématique dès 40 ans, pour un meilleur pronostic, et réaliser une mammographie même en l’absence de symptômes ou de facteurs de risque", insiste la chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein. Par ailleurs, Aghzadi a souligné que des progrès remarquables ont été réalisés dans le traitement du cancer du sein, notamment en chirurgie esthétique (reconstruction du sein). La chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein ajoute que les hommes ne sont pas à l'abri de cette pathologie étant donné que, eux aussi, ils disposent de tissus mammaires. Cependant, les cas sont rares, puisque cette maladie chez l'homme ne représente que 2% de tous les cas de cancer du sein recensés au Maroc. Pour mieux estimer les besoins en matière de prévention, diagnostic et soins, afin d’avoir une meilleure connaissance de la prévalence et de l’évolution du cancer du sein, Raja Aghzadi plaide pour la mise à niveau des registres des cancers.

Par Hajar Kharroubi et Said Bouchrit