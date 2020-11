© Copyright : DR

Les commerçants de bois de la région d'Azrou commençaient à perdre espoir. Puis, voici que la vague de froid et les chutes de neige qui touchent plusieurs régions du Maroc vient les réconforter et réchauffer leurs coeurs affectés par la crise du coronavirus. Reportage.

Les ventes de bois de chauffage ont accusé une vraie baisse depuis le début de l'épidémie de la Covid-19 au Maroc, mais heureusement que la vague de froid est venue apporter un certain équilibre. C'est ce que nous expliquent les vendeurs rencontrés par l'équipe de Le360 à Arrou. Hamou Ait Said nous a confié que les chutes de neige et le froid intense dans plusieurs villes et villages des haut et moyen Atlas fait renaître l'espoir.

Un autre commerçant interrogé par nos soins révèlera que le prix d'une tonne de bois de chauffage est facturé entre 900 et 1000 dirhams.