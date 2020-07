© Copyright : adil gadrouz

La vente de charbon est encore très timide malgré des prix abordables. C'est ce qu'a constaté l'équipe de Le360 lors d'un reportage au marché de gros du quartier Derb Sultan à Casablanca.

Au marché de gros du charbon à Derb Sultan à Casablanca, l'activité tourne au ralenti. A dix jours des célébrations de Aïd Al-Adha, la vente du charbon déçoit les attentes des commerçants.

"D'habitude, à l'approche de la fête, 15 jours avant, le marché ne désemplit pas. Mais cette année, vu le contexte particulier marqué par la crise du Covid-19, il y a très peu d'acheteurs, les gens ne se ruent pas ici", constate un commerçant sur place.

Les charbons les plus prisés sont ceux obtenus à partir des bois d'oranger et de chêne-liège. "Il y a aussi le charbon de l'olivier, mais les gens achètent plus volontiers celui de l'oranger ou encore, mais à un degré moindre, celui du chêne-liège", confirme notre interlocuteur.

Les prix du charbon varient entre 5 à 8 dirhams le kilo.