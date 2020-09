© Copyright : Le360

Depuis hier, samedi 12 septembre, les autorités d’Agadir ont décidé de nouvelles mesures restrictives dont la fermeture des plages. Et l’exécution de ces consignes ne se heurte à aucune résistance. Reportage.

«Tu ne te baigneras point et le sable tu ne fouleras pas». C’est, en quelque sorte la teneur de ce qui est inscrit sur plusieurs banderoles déployées à l’entrée des plages d’Agadir, ce samedi 12 septembre.

Pour faire passer ces nouvelles directives, la société civile apporte sa contribution en matière de sensibilisation et le message passe de manière très fluide auprès des Gadiris et des touristes étrangers.

«Nous comprenons et respectons ces nouvelles restrictions, car il en va du bien de tous», nous déclarent, sur place, aussi bien les habitants de la capitale du Souss que des touristes.

«Il est de notoriété publique que les habitants d’Agadir sont très disciplinés», affirme un jeune homme de la ville, non sans fierté. Une assertion qui aurait pu être celle d’un habitant de Chefchaouen ou Assilah, au Nord du Royaume, et qui ont fait montre d’un grand sens de discipline lors des six derniers mois.

Rappelons que, pour le cas d’Agadir, les autorités ont pris d’autres mesures similaires concernant la fermeture des commerces, cafés et restaurants.