A l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine, célébrée chaque année le 10 octobre, Le360 est allé à la rencontre de Sara Youssoufi, une jeune ingénieure parvenue à se hisser au poste très exigeant de chef d’exploitation dans la société de transport Alsa Agadir.

Diplomée de l'Ecole Hassania des Travaux Publics, Sara Youssoufi a pu, grâce à ses compétences, devenir chef d'exploitation à Alsa Agadir, société en charge des transports urbains dans la capitale du Souss. Un poste qui nécessite une présence constante sur le terrain, une grande capacité de coordination, et une poigne de fer.

Sara Youssouffi encadre et manage des effectifs très importants, constitués de plus de 500 chauffeurs et plus de 30 contrôleurs, sans compter les techniciens qui assurent la sécurité et la maintenance des 201 bus de l’entreprise.

Dans une déclaration pour Le360, la jeune ingénieure a indiqué que jusqu’à sa nomination, ce poste était monopolisé par des hommes, mais après de grands efforts consentis durant ses études et un travail acharné, elle est parvenue à se hisser à ce niveau de responsabilité.

Sara Youssoufi explique aussi qu’elle a pu également compter sur «le soutien moral» de ses employeurs pour réussir dans sa mission, et sur un environnement propice dans l’entreprise, dont la stratégie valorise la carrière des femmes, du moment que les qualifications sont là.