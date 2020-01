© Copyright : DR

La jeune styliste marocaine Aicha Ayach vit aux Emirats arabes unis et est impliquée dans la scabreuse affaire Hamza mon bb. Elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, mais déclare vivre tranquillement et semble ne pas être inquiétée.

Présumée principale commanditaire des comptes Hamza mon bb sur snapchat et instagram, elle a, dans une déclaration à TéléMaroc sur Whatsapp, souligné qu'elle vit normalement à Dubaï et que tout ce qui a été véhiculé sur les réseaux sociaux ne sont que pure affabulation. Une façon de dire qu'elle ne sinquiète pas à propos de ce mandat d'arrêt et que tout va bien.

Aicha Ayach est accusée d'avoir été la principale administratrice des comptes incriminés sur les réseaux sociaux, et d’avoir entretenu de solides contacts avec celui que l'on soupçonne de s'en être chargé par la suite. Cet homme, actuellement en cavale, fait, lui aussi, l’objet d’investigations approfondies. Ces comptes ont révélé durant trois ans, photos et vidéos à l'appui, des épisodes intimes ou privés de la vie de célébrités et personnalités publiques majoritairement marocaines et a provoqué tout un scandale.