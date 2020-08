© Copyright : Le360

Les rescapés du grave accident de la route, survenu lundi 3 août à Agadir, font le récit du drame qui a coûté la vie à douze personnes et fait une vingtaine de blessés.

L'accident d'autocar à Tamri, au nord d'Agadir, a fait douze morts et une vingtaine de blessés graves. Au lendemain du drame, des rescapés, soignés à l'hôpital Hassan II d'Agadir, et des proches des victimes livrent leur récit et leurs témoignages face à la caméra de Le360.

"A un moment donné, il y a eu un changement de conducteur, ensuite, je me souviens plus ce qu'il s'est passé. J'ai perdu connaissance et en me réveillant, un des passagers m'a informé que suite à un excès de vitesse dans un virage, l'autocar s'était renversé", confie Hassan à Le360. Marié et père de deux enfants, il souffre de blessures légères, mais nous confie que son plus jeune fils se trouve au bloc opératoire dans le département de chirurgie pédiatrique.

Egalement présent à l'hôpital Hassan II, le patron d'un jeune de 24 ans, décédé dans l'accident, nous explique que son employé était parti passer l'Aïd Al-Adha avec sa famille. Il était sur le chemin au retour au moment du drame.

Pour rappel l'autocar, en provenance de la ville d'El Jadida, et qui se dirigeait vers Tan Tan, au sud du Maroc, s'est renversé au niveau des virages de Tabouka, dans la région de Tamri. Selon les premiers éléments de l'enquête menée par la Gendarmerie, l'accident a eu lieu suite à une dispute entre le conducteur et son assistant, qui lui reprochait de conduire à une très grande vitesse.